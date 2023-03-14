Президент: В будущем Азербайджан будет экспортировать в Европу не только газ, но и "зеленую" энергию

Азербайджан обладает очень большим потенциалом возобновляемой энергии. Только потенциал ветровой энергии Каспийского моря составляет 157 гигаватт.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 марта в Берлине в заявлении для прессы после встречи с Канцлером Германии Олафом Шольцем.
Подчеркнув, что подписано уже нескольких контрактов, глава государства отметил: "Уверен, что в будущем Азербайджан станет страной, экспортирующей в Европу не только природный газ, но и "зеленую" энергию".