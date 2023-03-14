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Президент: В будущем Азербайджан будет экспортировать в Европу не только газ, но и "зеленую" энергию

Президент: В будущем Азербайджан будет экспортировать в Европу не только газ, но и "зеленую" энергию Азербайджан обладает очень большим потенциалом возобновляемой энергии. Только потенциал ветровой энергии Каспийского моря составляет 157 гигаватт.
Внешняя политика
14 марта 2023 г. 18:16
Президент: В будущем Азербайджан будет экспортировать в Европу не только газ, но и зеленую энергию

Азербайджан обладает очень большим потенциалом возобновляемой энергии. Только потенциал ветровой энергии Каспийского моря составляет 157 гигаватт.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 марта в Берлине в заявлении для прессы после встречи с Канцлером Германии Олафом Шольцем.

Подчеркнув, что подписано уже нескольких контрактов, глава государства отметил: "Уверен, что в будущем Азербайджан станет страной, экспортирующей в Европу не только природный газ, но и "зеленую" энергию".

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Версия на английском языке President: In the future, Azerbaijan will export not only natural gas, but also green energy to Europe
Версия на азербайджанском языке Prezident: “Gələcəkdə Azərbaycan Avropaya təkcə təbii qaz yox, yaşıl enerjini ixrac edən ölkəyə çevriləcək”

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