Президент: В будущем Азербайджан будет экспортировать в Европу не только газ, но и "зеленую" энергию

Азербайджан обладает очень большим потенциалом возобновляемой энергии. Только потенциал ветровой энергии Каспийского моря составляет 157 гигаватт.

Азербайджан обладает очень большим потенциалом возобновляемой энергии. Только потенциал ветровой энергии Каспийского моря составляет 157 гигаватт.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 марта в Берлине в заявлении для прессы после встречи с Канцлером Германии Олафом Шольцем.

Подчеркнув, что подписано уже нескольких контрактов, глава государства отметил: "Уверен, что в будущем Азербайджан станет страной, экспортирующей в Европу не только природный газ, но и "зеленую" энергию".