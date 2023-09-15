Президент: В борьбе с транснациональной преступностью важное значение имеет деятельность органов прокуратуры

Именно экономическое развитие и правопорядок в каждом государстве обусловливают обеспечение благосостояния народа. Преступность – это явление, которое, представляя серьезную угрозу упомянутым факторам, требует ведения борьбы на международном уровне. Важно

Именно экономическое развитие и правопорядок в каждом государстве обусловливают обеспечение благосостояния народа. Преступность – это явление, которое, представляя серьезную угрозу упомянутым факторам, требует ведения борьбы на международном уровне. Важное значение в этой сфере, особенно в борьбе с транснациональной преступностью, имеет деятельность органов прокуратуры в условиях взаимного сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам 4-го заседания генеральных прокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества, состоявшегося в Баку 15 сентября.

В послании также отмечено, что в период нарастания глобальных и региональных угроз, тенденций исламофобии перед прокурорами государств-членов организации стоят новые задачи. Являясь источником финансирования международного терроризма, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, коррупция, киберпреступность, отмывание денег и другие преступления представляют большую угрозу для будущего человечества.

Глава государства выразил уверенность в том, что обсуждение важных вопросов, предоставив участникам возможность воспользоваться международным опытом, еще больше укрепит сотрудничество в направлении создания благоприятных условий для защиты прав человека и развития экономики.

"Считаю, что сегодняшнее заседание генеральных прокуроров государств-членов в период председательства нашей страны в ОЭС внесет важный вклад в надежную защиту прав и свобод человека в нашем регионе, консолидацию наших усилий в борьбе со всеми формами преступности и более эффективное осуществление взаимного сотрудничества", - подчеркивается в послании.