Президент: В ближайшем будущем в Баку рядом с морским портом состоится открытие свободной зоны

В ближайшем будущем в Баку состоится открытие свободной зоны рядом с морским портом. Мы надеемся, что эта свободная зона станет местом производства и местом, куда компании будут направлять свои инвестиции.

В ближайшем будущем в Баку состоится открытие свободной зоны рядом с морским портом. Мы надеемся, что эта свободная зона станет местом производства и местом, куда компании будут направлять свои инвестиции.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на панельном заседании на тему "Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Глава государства отметил, что улучшение бизнес-климата является одним из главных факторов успеха.

"Ведь все страны мира, даже самые развитые, нуждаются в дополнительных инвестициях. Одного бизнес-климата недостаточно. Отношения между странами – это действительно уникальная ситуация; самая дружественная среда во всем мире - это отношения между Азербайджаном и Грузией, Азербайджаном и Турцией, Грузией и Турцией, и трехсторонние отношения", - добавил президент.