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Президент: В ближайшем будущем в Баку рядом с морским портом состоится открытие свободной зоны

Президент: В ближайшем будущем в Баку рядом с морским портом состоится открытие свободной зоны В ближайшем будущем в Баку состоится открытие свободной зоны рядом с морским портом. Мы надеемся, что эта свободная зона станет местом производства и местом, куда компании будут направлять свои инвестиции.
Внешняя политика
19 января 2023 г. 19:46
Президент: В ближайшем будущем в Баку рядом с морским портом состоится открытие свободной зоны

В ближайшем будущем в Баку состоится открытие свободной зоны рядом с морским портом. Мы надеемся, что эта свободная зона станет местом производства и местом, куда компании будут направлять свои инвестиции.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на панельном заседании на тему "Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Глава государства отметил, что улучшение бизнес-климата является одним из главных факторов успеха.

"Ведь все страны мира, даже самые развитые, нуждаются в дополнительных инвестициях. Одного бизнес-климата недостаточно. Отношения между странами – это действительно уникальная ситуация; самая дружественная среда во всем мире - это отношения между Азербайджаном и Грузией, Азербайджаном и Турцией, Грузией и Турцией, и трехсторонние отношения", - добавил президент.

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Версия на английском языке President: Soon there will be the inauguration of free zone in Baku
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Tezliklə Bakıda, dəniz limanının yaxınlığında azad ticarət zonası açılacaq"

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