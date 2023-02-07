Президент: В ближайшее время в Азербайджане состоится очередной саммит в рамках Контактной группы ДН

В ближайшее время в нашей стране состоится очередной саммит в рамках Контактной группы Движения неприсоединения.

В ближайшее время в нашей стране состоится очередной саммит в рамках Контактной группы Движения неприсоединения.

Как передает Report, об этом после принятия верительных грамот новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Конго в нашей стране Давида Мадуки, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Подчеркнув, что Азербайджан как государство, председательствующее в Движении неприсоединения, осуществляет деятельность, направленную на его институционализацию, президент Ильхам Алиев отметил, что в ближайшее время в нашей стране состоится очередной саммит в рамках Контактной группы Движения неприсоединения.

Коснувшись важности проведения в рамках Движения неприсоединения обсуждений, связанных с реформами в Совете Безопасности ООН, глава государства сообщил, что Азербайджан выступил с инициативой о том, чтобы государство, являющееся председателем Движения, в порядке ротации стало постоянным членом Совета Безопасности ООН. Президент Ильхам Алиев подчеркнул значимость проведения консультаций между государствами-членами Движения неприсоединения по этому вопросу. Напомнив, что в этом году завершается председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, глава государства отметил, что наша страна намерена сформулировать этот вопрос как институциональный механизм, подчеркнул, что постоянное членство в Совете Безопасности ООН государств, которые будут председательствовать в Движении, явилось бы справедливым подходом.