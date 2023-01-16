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Президент: В Азербайджане очень позитивный инвестиционный климат

Президент: В Азербайджане очень позитивный инвестиционный климат В прошлом месяце, 17 декабря, Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния подписали соглашение о прокладке Черноморского морского электрического кабеля от черноморского побережья Грузии до черноморского побережья Румынии. Это соглашение было засвидетельствован
Внешняя политика
16 января 2023 г. 15:55
Президент: В Азербайджане очень позитивный инвестиционный климат

В прошлом месяце, 17 декабря, Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния подписали соглашение о прокладке Черноморского морского электрического кабеля от черноморского побережья Грузии до черноморского побережья Румынии. Это соглашение было засвидетельствовано президентом Европейской комиссии. Мы планируем проложить кабель, который позволит транспортировать из Азербайджана зеленую энергию объемом 4 ГВт.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время выступления на официальном открытии Недели устойчивого развития Абу-Даби, состоявшемся в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Глава государства сказал: "Но этого будет недостаточно. Это только то, что уже согласовано. Наши планы гораздо шире".

Отметив, что в Азербайджане очень позитивный инвестиционный климат, президент Ильхам Алиев добавил: "Мы привлекли большой объем инвестиций в нефтяной и газовый сектор. Но сейчас наша цель - развитие возобновляемых источников энергии. Другими словами, у нас грандиозные планы. И я уверен, что мы добьемся успеха".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Investment climate in Azerbaijan is very positive
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycanda investisiya mühiti çox müsbətdir"

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