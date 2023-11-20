Президент: В Азербайджане обеспечение прав женщин постоянно находится в центре внимания

В Азербайджане постоянно находятся в центре внимания обеспечение прав женщин и повышение их роли в обществе и государственном управлении.

В Азербайджане постоянно находятся в центре внимания обеспечение прав женщин и повышение их роли в обществе и государственном управлении.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам проходящей в Баку Конференции Движения неприсоединения на тему "Развитие прав и повышение полномочий женщин".

Отметив, что азербайджанские женщины и сегодня своим упорным трудом и многогранной деятельностью в области науки, образования, здравоохранения, искусства и других сферах вносят ценный вклад в благополучие и прогресс нашей страны, глава государства подчеркнул: "Женщины составляют 63 процента профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений. 70 процентов медицинских кадров в государственных медицинских учреждениях – женщины. Представительство женщин в местных органах самоуправления составляет 40 процентов. В результате мер поддержки, оказываемых государством программам самозанятости, растет число женщин-частных предпринимателей.

Освобождение наших земель от 30-летней армянской оккупации, завоевание исторической Победы стали возможными благодаря сынам, воспитанным азербайджанскими женщинами в духе патриотизма".