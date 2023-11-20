О нас

Президент: В Азербайджане обеспечение прав женщин постоянно находится в центре внимания

Президент: В Азербайджане обеспечение прав женщин постоянно находится в центре внимания В Азербайджане постоянно находятся в центре внимания обеспечение прав женщин и повышение их роли в обществе и государственном управлении.
Внешняя политика
20 ноября 2023 г. 14:05
Президент: В Азербайджане обеспечение прав женщин постоянно находится в центре внимания

В Азербайджане постоянно находятся в центре внимания обеспечение прав женщин и повышение их роли в обществе и государственном управлении.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам проходящей в Баку Конференции Движения неприсоединения на тему "Развитие прав и повышение полномочий женщин".

Отметив, что азербайджанские женщины и сегодня своим упорным трудом и многогранной деятельностью в области науки, образования, здравоохранения, искусства и других сферах вносят ценный вклад в благополучие и прогресс нашей страны, глава государства подчеркнул: "Женщины составляют 63 процента профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений. 70 процентов медицинских кадров в государственных медицинских учреждениях – женщины. Представительство женщин в местных органах самоуправления составляет 40 процентов. В результате мер поддержки, оказываемых государством программам самозанятости, растет число женщин-частных предпринимателей.

Освобождение наших земель от 30-летней армянской оккупации, завоевание исторической Победы стали возможными благодаря сынам, воспитанным азербайджанскими женщинами в духе патриотизма".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President: Advancing women's rights has always been in spotlight in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Qadınların cəmiyyətdə rolunun gücləndirilməsi Qoşulmama Hərəkatının gündəliyində önəmli yer tutur"

Другие новости из категории

Подписаны азербайджано-иракские документы
ФотоПодписаны азербайджано-иракские документы
20 ноября 2023 г. 14:35
Азербайджан и Ирак проведут политические консультации
Азербайджан и Ирак проведут политические консультации
20 ноября 2023 г. 14:34
Президент: Мы разоблачили политику неоколониализма Франции на глобальном уровне
Президент: Мы разоблачили политику неоколониализма Франции на глобальном уровне
20 ноября 2023 г. 14:02
Ильхам Алиев: Мы выступили против политики вакцинного национализма, проводимой некоторыми странами
Ильхам Алиев: Мы выступили против политики "вакцинного национализма", проводимой некоторыми странами
20 ноября 2023 г. 14:00
Президент Азербайджана направил обращение участникам конференции ДН по расширению прав и возможностей женщин
Президент Азербайджана направил обращение участникам конференции ДН по расширению прав и возможностей женщин
20 ноября 2023 г. 13:57
Президенты Азербайджана и Ирака выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Ирака выступили с заявлениями для прессы
20 ноября 2023 г. 13:23
Акджемал Дурдыева: Конференция в Баку способствует поиску путей для обеспечения гендерного равенства
Акджемал Дурдыева: Конференция в Баку способствует поиску путей для обеспечения гендерного равенства
20 ноября 2023 г. 12:43
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирака в расширенном составе
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирака в расширенном составе
20 ноября 2023 г. 12:40
Нилофар Бахтияр: В правительстве Пакистана треть руководящего состава - женщины
Нилофар Бахтияр: В правительстве Пакистана треть руководящего состава - женщины
20 ноября 2023 г. 12:38
Госсекретарь: Камбоджа создает спецмеханизмы для обеспечения прав женщин
Госсекретарь: Камбоджа создает спецмеханизмы для обеспечения прав женщин
20 ноября 2023 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi