Президент: В Азербайджане нет серьезных или потенциальных рисков

В Азербайджане нет серьезных или потенциальных рисков.

В Азербайджане нет серьезных или потенциальных рисков.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 23 апреля в ходе выступления на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА.

"Единственные потенциальные риски, с которыми мы можем столкнуться, могут исходить из-за рубежа. Что нам остается делать в этом случае? Мы должны держать свои врата закрытыми для тех, кто создает проблемы, и открытыми для наших преданных гостей", - сказал глава государства.