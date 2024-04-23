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Президент: В Азербайджане нет серьезных или потенциальных рисков

Президент: В Азербайджане нет серьезных или потенциальных рисков В Азербайджане нет серьезных или потенциальных рисков.
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 17:55
Президент: В Азербайджане нет серьезных или потенциальных рисков

В Азербайджане нет серьезных или потенциальных рисков.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 23 апреля в ходе выступления на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА.

"Единственные потенциальные риски, с которыми мы можем столкнуться, могут исходить из-за рубежа. Что нам остается делать в этом случае? Мы должны держать свои врата закрытыми для тех, кто создает проблемы, и открытыми для наших преданных гостей", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycanda ciddi və ya potensial qaydada yarana biləcək hər hansı risk yoxdur

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