Президент: В Армении не хотят смириться с результатами Второй Карабахской войны и антитеррористической операции

В Армении поднимают голову реваншистские силы. Это не только маргинальные политические элементы, такими же мыслями и грезами живут и сегодняшние власти Армении.

В Армении поднимают голову реваншистские силы. Это не только маргинальные политические элементы, такими же мыслями и грезами живут и сегодняшние власти Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва.

Подчеркнув, что они не хотят смириться с итогами Второй Карабахской войны и антитеррористической операции, глава государства отметил: "Хотя они на словах и говорят это, их дела, политика, шаги создают абсолютно противоположную картину. Об этом свидетельствует и формальное сохранение до сегодняшнего дня Минской группы, которая не носит никакого функционального значения".