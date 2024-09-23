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Президент: В Армении не хотят смириться с результатами Второй Карабахской войны и антитеррористической операции

Президент: В Армении не хотят смириться с результатами Второй Карабахской войны и антитеррористической операции В Армении поднимают голову реваншистские силы. Это не только маргинальные политические элементы, такими же мыслями и грезами живут и сегодняшние власти Армении.
Внешняя политика
23 сентября 2024 г. 12:34
Президент: В Армении не хотят смириться с результатами Второй Карабахской войны и антитеррористической операции

В Армении поднимают голову реваншистские силы. Это не только маргинальные политические элементы, такими же мыслями и грезами живут и сегодняшние власти Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва.

Подчеркнув, что они не хотят смириться с итогами Второй Карабахской войны и антитеррористической операции, глава государства отметил: "Хотя они на словах и говорят это, их дела, политика, шаги создают абсолютно противоположную картину. Об этом свидетельствует и формальное сохранение до сегодняшнего дня Минской группы, которая не носит никакого функционального значения".

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Ermənistanda İkinci Qarabağ müharibəsinin və antiterror əməliyyatının nəticələri ilə barışmaq istəmirlər

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