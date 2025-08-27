Президент: В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его

О нас

27 августа 2025 г. 10:35
В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью "Аль-Арабия".

Глава государства отметил, что после распада Российской империи в 1917 году была образована Азербайджанская Демократическая Республика:

"Это была первая демократическая республика в мусульманском мире, основанная в мае 1918 года. Она просуществовала до апреля 1920 года, когда российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала страну. Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Их лозунгами были: "фабрики и заводы - рабочим, земля - крестьянам, свобода - народам". Мы создали свое собственное государство. Но большевики отняли его у нас.

В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его. В ноябре того же года, спустя всего несколько месяцев после этого, правительство советской России решило отнять у Азербайджана Зангезур, который мы называем Западным Зангезуром, и передать его Армении. Вот как Азербайджан был разделен надвое - на основную часть и Нахчыван, а между ними находился Западный Зангезур. В советское время это не было проблемой, потому что не было ни границ, ни войн. Люди могли свободно добираться на автомобилях или по железной дороге из основной части страны в Нахчыван. Но после того, как Армения начала агрессию против Азербайджана, они перерезали эту линию сообщения. Они перекрыли коридор".

