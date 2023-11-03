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Президент: В 2024 году на восстановительно-строительные работы на освобожденных территориях планируется выделить не менее $2,4 млрд

Президент: В 2024 году на восстановительно-строительные работы на освобожденных территориях планируется выделить не менее $2,4 млрд Сразу после завершения Отечественной войны три года назад Азербайджан приступил к широкомасштабным восстановительным и строительным работам на освобожденных от оккупации территориях. В этих целях из бюджета Азербайджана уже израсходованы средства в объеме
Внешняя политика
3 ноября 2023 г. 10:52
Президент: В 2024 году на восстановительно-строительные работы на освобожденных территориях планируется выделить не менее $2,4 млрд

Сразу после завершения Отечественной войны три года назад Азербайджан приступил к широкомасштабным восстановительным и строительным работам на освобожденных от оккупации территориях. В этих целях из бюджета Азербайджана уже израсходованы средства в объеме 7 миллиардов долларов США. В следующем году планируется выделить не менее 2,4 миллиарда долларов США.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 3 ноября на Х саммите Организации тюркских государств в Астане, проходящем под девизом "Тюркский век".

Отметив, что наша страна реализует программу "Великого возвращения", глава государства заявил: "В города Лачин и Физули, а также в три села уже возвратились бывшие вынужденные переселенцы – истинные хозяева этих земель. До конца 2026 года предусматривается возвращение в Карабах и Восточный Зангезур более 140 тысяч человек".

Выразив признательность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за школу, строительство которой завершено в городе Физули, и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за строящийся творческий центр, президент Ильхам Алиев сказал: "Это – проявление дружбы и братства между народами Азербайджана и Узбекистана, Азербайджана и Казахстана".

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Версия на английском языке President: Allocation of at least $2.4B is envisaged for following year for restoration and reconstruction works in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Azad olunmuş ərazilərdə bərpa-quruculuq işlərinə gələn il ən azı 2,4 milyard ABŞ dolları ayrılacaq"

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