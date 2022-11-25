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Президент: В 2023 году будут выделены средства на финансирование строительства Итало-азербайджанского университета

Президент: В 2023 году будут выделены средства на финансирование строительства Итало-азербайджанского университета В следующем году будут выделены средства на финансирование строительства Итало-азербайджанского университета.
Внешняя политика
25 ноября 2022 г. 14:27
Президент: В 2023 году будут выделены средства на финансирование строительства Итало-азербайджанского университета

В следующем году будут выделены средства на финансирование строительства Итало-азербайджанского университета.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

"Ректор Хафиз Пашаев и пять руководителей итальянских вузов обменялись документами о создании Итало-азербайджанского университета, строительство которого уже началось. В бюджете на будущий год выделены определенные средства для финансирования нового здания Итало-азербайджанского университета. Этот вуз будет важной составляющей нашего двустороннего сотрудничества, образования, поскольку пять ведущих итальянских университетов становятся сооснователями этого высшего учебного заведения", - сказал глава государства.

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