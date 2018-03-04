Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с трагедией в Наркологическом Центре

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ 2 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву с выражением соболезнований по случаю пожара в Баку, унесшего множество человеческих жизней.

Как передает Report, в своем послании Ш.Мирзиёев передал слова глубокого сочувствия родным и близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Напомним, 2 марта в 06.10 в одноэтажном корпусе Республиканского наркологического центра, расположенного на территории Хатаинского района Баку, произошел пожар.

На место происшествия незамедлительно были привлечены живая сила и техника Государственной противопожарной службы МЧС, службы скорой помощи министерства здравоохранения, сотрудники органов прокуратуры и внутренних дел. Охрана территории и беспрепятственная деятельность спасателей были обеспечены специальным полком быстрого реагирования МВД и сотрудниками Хатаинского районного управления полиции.

Благодаря оперативным мерам, из находившихся в корпусе 55 человек были спасены 30, из них трое размещены в Республиканском токсикологическом центре Минздрава.

В 08.30 пожар был потушен, во время осмотра места пожара обнаружены тела 25 человек.

Генпрокуратурой незамедлительно было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР. Кроме того, создана следственно-оперативная группа в составе опытных сотрудников Генпрокуратуры, МЧС и МВД.

По итогам предварительного расследования, причиной пожара стали неполадки в электросети здания.