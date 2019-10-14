Президент Узбекистана вылетел в Баку для участия на Саммите Тюркского совета

Президент Узбекистана вылетел в Баку для участия в мероприятиях седьмого саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе мероприятия главы делегаций Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, принимающей участие в качестве страны-наблюдателя Венгрии, а также Туркменистана обсудят вопросы, направленные на укрепление и расширение многопланового сотрудничества в рамках Тюркского совета.

На саммите будет принято совместное заявление глав государств, входящих в Тюркский совет, о присоединении Республики Узбекистан к организации в качестве полноправного члена. По итогам встречи ожидается принятие декларации седьмого саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

В рамках пребывания в Баку президент Узбекистана проведет двусторонние встречи с главами делегаций, участвующими в заседании.