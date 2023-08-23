Президент Узбекистана: У нас есть продолжающееся на протяжении веков единство в великом Карабахе

"У нас есть продолжающееся на протяжении веков единство в великом Карабахе".

"У нас есть продолжающееся на протяжении веков единство в великом Карабахе".

Как передает Report, об этом сказал президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев во время встречи с жителями, переселившимися в новые дома в жилом комплексе MIDA в городе Физули.

"Наши отношения, которые берут начало со времен нашего предка Амира Теймура, находятся на высоком уровне и сегодня. После Победы моего брата я мечтал построить школу как знак величия двух народов, для того, чтобы их дружба продолжалась и в будущем. Сегодня моя мечта сбылась. Поздравляю вас с возвращением и Победой. Для вашей дальнейшей благополучной жизни мой брат Ильхам Гейдар оглу с каждым годом повышает авторитет Азербайджана в мире. Проделанная работа является прекрасным примером, и мы только счастливы слышать эти добрые вести, видеть эту замечательную работу", - отметил президент Республики Узбекистан.

Отметим, что 23 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, его супруга Зироатхон Мирзиёева встретились с жителями, переселившимися в новые дома в жилом комплексе MIDA в городе Физули.