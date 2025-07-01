Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ОЭС в Ханкенди

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который состоится в городе Ханкенди.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который состоится в городе Ханкенди.

Как передает Report со ссылкой на Сенат Олий Мажлиса Узбекистана, об этом сообщила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на брифинге для СМИ в Хиве.

По ее словам, регулярные взаимные визиты и доверительные отношения президентов обеих стран являются ключевыми факторами в активизации и углублении сотрудничества.

"Отмечу, что за последние 3 года президент Азербайджана Ильхам Алиев осуществил 5 визитов в Узбекистан, включая 2 государственных визита. За тот же период, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осуществил 5 визитов в Азербайджан, включая 1 государственный визит", - добавила она.