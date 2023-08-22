Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память шехидов

22 августа находящийся с государственным визитом в Азербайджане президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева посетили Шехидляр хиябаны.

22 августа находящийся с государственным визитом в Азербайджане президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева посетили Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Report, здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Шавкат Мирзиёев возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

C самой высокой точки Баку высокий гость полюбовался панорамой столицы Азербайджана. Он был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в столице строительстве и благоустройстве.