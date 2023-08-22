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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память шехидов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память шехидов 22 августа находящийся с государственным визитом в Азербайджане президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева посетили Шехидляр хиябаны.
Внешняя политика
22 августа 2023 г. 12:42
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память шехидов

22 августа находящийся с государственным визитом в Азербайджане президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева посетили Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Report, здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Шавкат Мирзиёев возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

C самой высокой точки Баку высокий гость полюбовался панорамой столицы Азербайджана. Он был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в столице строительстве и благоустройстве.

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Версия на английском языке ФотоPresident of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev pays respect to Azerbaijani martyrs
Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistan Prezidenti şəhidlərin xatirəsini ehtiramla yad edib

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