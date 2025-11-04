Президент Узбекистана поздравил президента Ильхама Алиева по случаю Дня Победы
Внешняя политика
- 04 ноября, 2025
- 16:47
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы.
Последние новости
17:13
Зардари: Празднование Дня Победы в этом году имеет особое значениеВнешняя политика
17:09
Папоян: Армения начнет импорт пшеницы из Казахстана и РФ по железной дорогеВ регионе
17:07
Отчет ЕК о расширении Евросоюза: Украина и Молдова демонстрируют уверенный прогрессДругие страны
17:03
Фото
Пярвиз Шахбазов: В этом году Азербайджан экспортировал в Грецию 800 млн кубометров газаЭнергетика
17:00
Президент Пакистана поздравил Ильхама АлиеваВнешняя политика
16:58
Сийярто: Поставки топлива из США для АЭС в Пакше могут начаться с 2028-2029 ггДругие страны
16:58
Сахиль Бабаев: Расширение налоговых льгот усилит развитие частного сектора в НахчыванеФинансы
16:53
Президент Ильхам Алиев приглашен с визитом в УзбекистанВнешняя политика
16:51