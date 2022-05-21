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Президент Узбекистана поздравил Президента Азербайджана

Президент Узбекистана поздравил Президента Азербайджана Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
21 мая 2022 г. 18:34
Президент Узбекистана поздравил Президента Азербайджана

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Очень рад передать Вам и братскому азербайджанскому народу самые добрые и сердечные поздравления по случаю Дня Независимости.

В результате широкомасштабных и эффективных реформ, осуществляемых в последние годы под Вашим руководством во всех сферах, неуклонно повышаются уровень жизни и благосостояние Вашего народа, восстанавливается историческая справедливость, во всех направлениях растет авторитет Вашей страны и доверие к ней в международной плоскости. Все эти важные достижения вызывают у нас, как у братского народа, чувство глубокого удовлетворения.

Убежден, что благодаря совместным решительным усилиям постоянно развивающиеся многосторонние и долгосрочные связи между Узбекистаном и Азербайджаном и впредь будут расширяться, в результате переговоров высокого уровня наше стратегическое партнерство достигнет совершенно нового уровня.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам и всей Вашей семье крепкого здоровья, счастья, новых успехов в высшей государственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу – мира, устойчивого развития и благополучия".

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Prezidenti İlham Əliyevi təbrik ünvanlayıb

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