Президент Узбекистана поздравил Президента Азербайджана

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Очень рад передать Вам и братскому азербайджанскому народу самые добрые и сердечные поздравления по случаю Дня Независимости.

В результате широкомасштабных и эффективных реформ, осуществляемых в последние годы под Вашим руководством во всех сферах, неуклонно повышаются уровень жизни и благосостояние Вашего народа, восстанавливается историческая справедливость, во всех направлениях растет авторитет Вашей страны и доверие к ней в международной плоскости. Все эти важные достижения вызывают у нас, как у братского народа, чувство глубокого удовлетворения.

Убежден, что благодаря совместным решительным усилиям постоянно развивающиеся многосторонние и долгосрочные связи между Узбекистаном и Азербайджаном и впредь будут расширяться, в результате переговоров высокого уровня наше стратегическое партнерство достигнет совершенно нового уровня.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам и всей Вашей семье крепкого здоровья, счастья, новых успехов в высшей государственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу – мира, устойчивого развития и благополучия".