Президент Узбекистана поздравил Ильхама Алиева

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Report , в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, дорогой Брат.

Рад передать Вам добрые пожелания и искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Ваше превосходительство, мы хорошо знаем и глубоко уважаем Вас как выдающегося государственного деятеля, умелого и мужественного руководителя, заслужившего высокое доверие своего народа, самоотверженно служащего делу развития и процветания страны, настоящего лидера, восстановившего историческую справедливость в новом периоде развития Азербайджана.

Хотел бы особо подчеркнуть, что под Вашим мудрым руководством Азербайджанская Республика в последние годы достигла больших успехов в социально-экономическом развитии, ее авторитет и положение на международной арене продолжают повышаться.

С удовлетворением вспоминаю Ваш государственный визит в нашу страну в июне текущего года, Ваше непосредственное участие в саммитах Шанхайской организации сотрудничества и Организации тюркских государств, состоявшихся в городе Самарканд, в том числе наши открытые и искренние встречи в рамках этих визитов.

Я абсолютно уверен в том, что все достигнутые важные соглашения поднимут стратегическое партнерство между нашими странами на более высокий уровень, обогатят наше многостороннее сотрудничество новым практическим содержанием.

Несомненно, благодаря нашим общим целям и будущим встречам на высшем уровне долгосрочные взаимовыгодные связи сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном будут и впредь укрепляться во имя общего блага наших братских народов.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, в этот радостный и незабываемый день Вашей жизни еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю долгих лет жизни, крепкого здоровья, семейного счастья, еще больших успехов в Вашей высшей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – благополучия, постоянного прогресса и процветания".