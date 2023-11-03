Президент Узбекистана поздравил Азербайджан с полным восстановлением территориальной целостности

10:22 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента Ильхама Алиева с обеспечением Азербайджаном своей территориальной целостности.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента Ильхама Алиева с полным восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности.

Как сообщает Report, об этом узбекский лидер сказал на открытии 10-го юбилейного саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

Президент Узбекистана подчеркнул, что теперь восстановлена историческая справедливость и Карабах уже вступил на путь возрождения и процветания.

Ш.Мирзиёев сообщил, что в ходе своего визита в Азербайджан он посетил Шушу и Физули и стал свидетелем масштабных восстановительных работ на освобожденных территориях страны: "Я еще раз искренне поздравляю азербайджанский народ с обеспечением Азербайджаном своей территориальной целостности".