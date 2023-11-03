О нас

Президент Узбекистана поздравил Азербайджан с полным восстановлением территориальной целостности

Президент Узбекистана поздравил Азербайджан с полным восстановлением территориальной целостности 10:22 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента Ильхама Алиева с обеспечением Азербайджаном своей территориальной целостности.
Внешняя политика
3 ноября 2023 г. 10:34
Президент Узбекистана поздравил Азербайджан с полным восстановлением территориальной целостности

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента Ильхама Алиева с полным восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности.

Как сообщает Report, об этом узбекский лидер сказал на открытии 10-го юбилейного саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

Президент Узбекистана подчеркнул, что теперь восстановлена историческая справедливость и Карабах уже вступил на путь возрождения и процветания.

Ш.Мирзиёев сообщил, что в ходе своего визита в Азербайджан он посетил Шушу и Физули и стал свидетелем масштабных восстановительных работ на освобожденных территориях страны: "Я еще раз искренне поздравляю азербайджанский народ с обеспечением Азербайджаном своей территориальной целостности".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Shavkat Mirziyoyev congratulates Ilham Aliyev on occasion of securing sovereignty over entire territory
Версия на азербайджанском языке Şavkat Mirziyoyev İlham Əliyevi Azərbaycanın suverenliyinin tam bərpa olunması münasibətilə təbrik edib

Экслюзивные новости

Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
2 ноября 2023 г. 10:52
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
1 ноября 2023 г. 11:37
Полицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПолицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
30 октября 2023 г. 16:52
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
30 октября 2023 г. 12:51
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
27 октября 2023 г. 13:55
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
25 октября 2023 г. 14:44
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
25 октября 2023 г. 13:35
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
25 октября 2023 г. 11:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi