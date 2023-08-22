Президент Узбекистана посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

22 августа находящийся с государственным визитом в Азербайджанской Республике президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева посетили Аллею почетного захоронения, где с уважением почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил венок к памятнику великому лидеру.
Была также почтена память спутницы жизни общенационального лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы к ее могиле.
Цветы были возложены и к могилам видного государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача, ученого Тамерлана Алиева.