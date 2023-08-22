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Президент Узбекистана посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

Президент Узбекистана посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева Находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева 22 августа посетили Аллею почетного захоронения, почтили память общенационального лидера, архитектора и
Внешняя политика
22 августа 2023 г. 12:31
Президент Узбекистана посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

22 августа находящийся с государственным визитом в Азербайджанской Республике президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева посетили Аллею почетного захоронения, где с уважением почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил венок к памятнику великому лидеру.

Была также почтена память спутницы жизни общенационального лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Цветы были возложены и к могилам видного государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача, ученого Тамерлана Алиева.

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Версия на английском языке President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev visits tomb of Great Leader Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке ФотоŞavkat Mirziyoyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

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