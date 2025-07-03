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Президент Узбекистана почтил память Гейдара Алиева и посетил Парк победы в Баку

Президент Узбекистана почтил память Гейдара Алиева и посетил Парк победы в Баку Президент Узбекистана почтил память Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
Внешняя политика
3 июля 2025 г. 12:47
Президент Узбекистана почтил память Гейдара Алиева и посетил Парк победы в Баку

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Парк победы в Баку.

Как сообщает Report, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Мирзиёев возложил венок к памятнику Победы, затем высокому гостю была предоставлена подробная информация о парке, созданном с целью увековечения в памяти героизма азербайджанского народа в Отечественной войне и грандиозной исторической Победы, а также светлой памяти шехидов.

Было отмечено, что у входа в парк, площадь которого составляет около 10 гектаров, построена арка Победы высотой 44 метра, шириной 22 метра, с 44 колоннами, символизирующая 44-дневную Отечественную войну.

Напомним, что открытие парка состоялось 8 ноября 2024 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

12:31

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report, также узбекский лидер почтил память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложил цветы на ее могилу.

Затем он почтил память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Азербайджан накануне с государственным визитом.

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Версия на азербайджанском языке Şavkat Mirziyoyev Bakıda Zəfər parkını ziyarət edib - YENİLƏNİB

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