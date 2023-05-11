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Президент Узбекистана: Мы знаем Ильхама Алиева как настоящего друга Узбекистана

Президент Узбекистана: Мы знаем Ильхама Алиева как настоящего друга Узбекистана Мы знаем Ваше превосходительство – достойного продолжателя славного пути, начатого Вашим уважаемым отцом, искусного политика, значительно приумножившего авторитет своей страны на международной арене и восстановившего историческую справедливость, как насто
Внешняя политика
11 мая 2023 г. 20:05
Президент Узбекистана: Мы знаем Ильхама Алиева как настоящего друга Узбекистана

Мы знаем Ваше превосходительство – достойного продолжателя славного пути, начатого Вашим уважаемым отцом, искусного политика, значительно приумножившего авторитет своей страны на международной арене и восстановившего историческую справедливость, как настоящего друга Узбекистана, и полностью поддерживаем Ваши активные усилия, направленные на то, чтобы поднять наше стратегическое партнерство на новый уровень.

Как передает Report, об этом написал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в поздравительном письме президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

"В то же время мы всегда будем с чувством высокого почтения помнить о неоценимых заслугах этой гениальной личности в деле всестороннего развития многогранных и долгосрочных отношений между Узбекистаном и Азербайджаном, укрепления отношений между нашими дружественными и братскими странами.

Без преувеличения можно отметить, что многочисленные круглые столы в Узбекистане, посвященные содержательному жизненному пути и образцовой деятельности Гейдара Алиева, различные культурно-просветительские мероприятия, издание научно-художественной литературы по случаю этого знаменательного юбилея являются ярким выражением огромного уважения узбекского народа к этой гениальной личности", - говорится в письме.

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Версия на азербайджанском языке Şavkat Mirziyoyev: "Tarixi ədaləti bərpa edən mahir siyasi xadim İlham Əliyevi Özbəkistanın əsl dostu kimi tanıyırıq"

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