Президент Узбекистана и его супруга ознакомились с Генеральным планом города Физули

Президент Узбекистана и его супруга ознакомились с Генеральным планом города Физули

23 августа президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева ознакомились с Генеральным планом города Физули.

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23 августа президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева ознакомились с Генеральным планом города Физули. Как сообщает Report, специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов проинформировал президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, первую леди Мехрибан Алиеву и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, его супругу Зироатхон Мирзиёеву о работе, проводимой в Физули. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Presidents of Azerbaijan and Uzbekistan view master plan of Fuzuli