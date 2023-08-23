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Президент Узбекистана и его супруга ознакомились с Генеральным планом города Физули

Президент Узбекистана и его супруга ознакомились с Генеральным планом города Физули 23 августа президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева ознакомились с Генеральным планом города Физули.
Внешняя политика
23 августа 2023 г. 13:34
Президент Узбекистана и его супруга ознакомились с Генеральным планом города Физули

23 августа президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева ознакомились с Генеральным планом города Физули.

Как сообщает Report, специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов проинформировал президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, первую леди Мехрибан Алиеву и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, его супругу Зироатхон Мирзиёеву о работе, проводимой в Физули.

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Версия на английском языке Presidents of Azerbaijan and Uzbekistan view master plan of Fuzuli
Версия на азербайджанском языке Şavkat Mirziyoyev və xanımı Füzuli şəhərinin Baş planı ilə tanış olublar

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