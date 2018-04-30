Президент: Узбекистан вступит в Совет сотрудничества тюркоязычных государств

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ "Узбекистан вступит в Совет сотрудничества тюркоязычных государств".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил в Ташкенте в ходе совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он отметил, что между ним и Эрдоганом состоялись широкие обсуждения по данному вопросу: "В Совете сотрудничества тюркоязычных государств не достает флага Узбекистана. Флаг Узбекистана будет красоваться среди флагов иных стран-членов Совета. Узбекистан примет участие в саммите Совета, который состоится в столице Кыргызстана – Бишкеке. Это - очень крупное и важное решение ".

Напомним, что 3 октября 2009 года в Нахчыване состоялся Саммит тюркоязычных государств. На саммите было подписано соглашение об учреждении Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Документ был подписан Азербайджаном, Турцией, Казахстаном и Кыргызстаном.