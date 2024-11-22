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Президент: Уверен, что обсуждения, проводимые в рамках Генассамблеи ICAPP , проложат путь к эффективному сотрудничеству

Президент: Уверен, что обсуждения, проводимые в рамках Генассамблеи ICAPP , проложат путь к эффективному сотрудничеству Президент: Уверен, что обсуждения, проводимые в рамках Генассамблеи ICAPP , проложат путь к эффективному сотрудничеству
Внешняя политика
22 ноября 2024 г. 20:26
Президент: Уверен, что обсуждения, проводимые в рамках Генассамблеи ICAPP , проложат путь к эффективному сотрудничеству

Уверен, что обсуждения, проводимые в рамках XII сессии Генеральной ассамблеи, и Пномпеньская декларация, которая будет принята по ее итогам, внесут значительный вклад в достижение наших общих целей и проложат путь к широкомасштабному эффективному сотрудничеству.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам XII Генеральной ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий.

"В то время как ICAPP проводит свое заседание, в Азербайджане успешно проходит 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Одно из общих мнений и единодушных выводов, высказанных в ходе COP29, в которой принимают участие высокопоставленные государственные и правительственные чиновники, представители гражданского общества и СМИ, международные эксперты из многих стран, заключается в том, что укрепление мира и меры по примирению для предотвращения войн и скорейшего устранения экологических последствий вооруженных конфликтов являются одним из основных способов защиты экосистемы", - отмечается в послании Президента Азербайджана.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: I am confident that deliberations within 12th ICAPP General Assembly will pave way for broad-scale effective cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Əminəm ki, ICAPP 12-ci Baş Assambleyasında müzakirələr səmərəli əməkdaşlığa yol açacaq

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