Президент: Уверен, что обсуждения, проводимые в рамках Генассамблеи ICAPP , проложат путь к эффективному сотрудничеству

Президент: Уверен, что обсуждения, проводимые в рамках Генассамблеи ICAPP , проложат путь к эффективному сотрудничеству

Уверен, что обсуждения, проводимые в рамках XII сессии Генеральной ассамблеи, и Пномпеньская декларация, которая будет принята по ее итогам, внесут значительный вклад в достижение наших общих целей и проложат путь к широкомасштабному эффективному сотрудничеству.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам XII Генеральной ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий.

"В то время как ICAPP проводит свое заседание, в Азербайджане успешно проходит 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Одно из общих мнений и единодушных выводов, высказанных в ходе COP29, в которой принимают участие высокопоставленные государственные и правительственные чиновники, представители гражданского общества и СМИ, международные эксперты из многих стран, заключается в том, что укрепление мира и меры по примирению для предотвращения войн и скорейшего устранения экологических последствий вооруженных конфликтов являются одним из основных способов защиты экосистемы", - отмечается в послании Президента Азербайджана.