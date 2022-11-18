Президент: Уверен, что динамика торговли между Азербайджаном и Россией сохранится

"Я уверен, что динамика взаимной торговли между Азербайджаном и Россией сохранится".

Уверен, что динамика взаимной торговли между Азербайджаном и Россией сохранится.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал на встрече в расширенном составе с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

"Мы, конечно, очень рады, что объем взаимной торговли выходит на допандемийный уровень, и уверен, что динамизм будет сохраняться. Потому что то, что обсуждается сегодня, в том числе и в рамках вашего визита, будет способствовать тому, чтобы наращивать потенциал взаимной торговли. Также видим хорошую динамику в объеме грузоперевозок. Но что касается транзитных грузов, тут, я думаю, мы выходим на рекордные показатели - где-то порядка 50-60 процентов - и с большой перспективой роста. Конечно же, в плане транзитно-логистической инфраструктуры мы будем наращивать потенциал взаимного сотрудничества, в первую очередь, на двусторонней основе и с привлечением соседних стран, поскольку тут Россия и Азербайджан на протяжении многих лет активно инвестировали в транспортно-логистическую инфраструктуру в наших странах. Конечно, укрепление потенциала транспортных коридоров, в первую очередь, "Север-Юг", будет в интересах всех стран, которые задействованы в этом проекте, и откроет дополнительные перспективы, в том числе и для бизнеса", - заявил глава государства.