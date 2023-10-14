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Президент утвердил соглашение, подписанное между Азербайджаном и Узбекистаном

Президент утвердил соглашение, подписанное между Азербайджаном и Узбекистаном Президент Ильхам Алиев утвердил "Соглашение между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан о создании на территории Республика Узбекистан Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании в фо
Внешняя политика
14 октября 2023 г. 16:32
Президент утвердил соглашение, подписанное между Азербайджаном и Узбекистаном
Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев утвердил "Соглашение между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан о создании на территории Республика Узбекистан Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании в форме общества с ограниченной ответственностью".

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, утверждено "Соглашение между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан о создании на территории Республики Узбекистан Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании в форме общества с ограниченной ответственностью", подписанное 18 июля 2023 года в городе Шуша.

Распоряжение вступило в силу со дня подписания.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Azərbaycan və Özbəkistan arasında imzalanan sazişi təsdiqləyib

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