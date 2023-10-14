Президент утвердил соглашение, подписанное между Азербайджаном и Узбекистаном

Президент Ильхам Алиев утвердил "Соглашение между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан о создании на территории Республика Узбекистан Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании в фо

Президент Ильхам Алиев утвердил "Соглашение между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан о создании на территории Республика Узбекистан Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании в форме общества с ограниченной ответственностью".

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, утверждено "Соглашение между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан о создании на территории Республики Узбекистан Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании в форме общества с ограниченной ответственностью", подписанное 18 июля 2023 года в городе Шуша.

Распоряжение вступило в силу со дня подписания.