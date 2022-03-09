Утверждено соглашение между Азербайджаном и Испанией об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации

Утверждено соглашение между Азербайджаном и Испанией об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил подписанное 14 декабря 2021 года в городе Мадрид "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Испания об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации". Как с

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил подписанное 14 декабря 2021 года в городе Мадрид "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Испания об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации".

Как сообщает Report, глава государства подписал закон об утверждении соглашения. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке President approves agreement between Azerbaijan and Spain on exchange of classified information