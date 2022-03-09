Утверждено соглашение между Азербайджаном и Испанией об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил подписанное 14 декабря 2021 года в городе Мадрид "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Испания об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации".
Как сообщает Report, глава государства подписал закон об утверждении соглашения.
Утверждено соглашение между Азербайджаном и Испанией об обмене и взаимной защите конфиденциальной информацииУтверждено соглашение между Азербайджаном и Испанией об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил подписанное 14 декабря 2021 года в городе Мадрид "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Испания об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации". Как с
Внешняя политика
9 марта 2022 г. 15:52
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил подписанное 14 декабря 2021 года в городе Мадрид "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Испания об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации".
Версия на английском языке President approves agreement between Azerbaijan and Spain on exchange of classified information
Версия на азербайджанском языке Prezident Azərbaycan və İspaniya arasında məxfi məlumatın mübadiləsi ilə bağlı sazişi təsdiqləyib