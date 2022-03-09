О нас
Аудио новости

Утверждено соглашение между Азербайджаном и Испанией об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации

Утверждено соглашение между Азербайджаном и Испанией об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил подписанное 14 декабря 2021 года в городе Мадрид "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Испания об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации". Как с
Внешняя политика
9 марта 2022 г. 15:52
Утверждено соглашение между Азербайджаном и Испанией об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил подписанное 14 декабря 2021 года в городе Мадрид "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Испания об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации".
Как сообщает Report, глава государства подписал закон об утверждении соглашения.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке President approves agreement between Azerbaijan and Spain on exchange of classified information
Версия на азербайджанском языке Prezident Azərbaycan və İspaniya arasında məxfi məlumatın mübadiləsi ilə bağlı sazişi təsdiqləyib

Самое читаемое

Госслужба по ЧС: За семь дней войны погибло 2000 мирных украинцев
Госслужба по ЧС: За семь дней войны погибло 2000 мирных украинцев
2 марта 2022 г. 17:07
Российские карты будут принимать только семь стран
Российские карты будут принимать только семь стран
6 марта 2022 г. 08:15
ВС Украины обнародовали последнюю ситуацию в зоне боевых действий
ВС Украины обнародовали последнюю ситуацию в зоне боевых действий
2 марта 2022 г. 17:40
Закир Гасанов дал поручения о немедленном адекватном ответе на провокации армян
Закир Гасанов дал поручения о немедленном адекватном ответе на провокации армян
7 марта 2022 г. 14:46
Генсек ООН: Украинскому народу нужен мир
Генсек ООН: Украинскому народу нужен мир
2 марта 2022 г. 23:32
Генассамблея ООН поддержала резолюцию насчет вторжения России в Украину
Генассамблея ООН поддержала резолюцию насчет вторжения России в Украину
2 марта 2022 г. 21:14
В Мариуполе снаряд попал в школу и двухэтажный дом
В Мариуполе снаряд попал в школу и двухэтажный дом
2 марта 2022 г. 19:30
С завтрашнего дня AZAL и Buta Airways приостанавливают все рейсы в Россию
С завтрашнего дня AZAL и Buta Airways приостанавливают все рейсы в Россию
5 марта 2022 г. 19:32
Омар Челик: Оружейное эмбарго против Турции наносит ущерб безопасности Альянса
Омар Челик: Оружейное эмбарго против Турции наносит ущерб безопасности Альянса
2 марта 2022 г. 16:41
Боррель созвал заседание Совета ЕС
Боррель созвал заседание Совета ЕС
2 марта 2022 г. 22:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi