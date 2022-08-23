Президент утвердил ряд соглашений между Азербайджаном и Узбекистаном

Утверждены соглашения, подписанные между правительством Азербайджана и правительством Узбекистана в сфере борьбы с незаконной миграцией, в промышленной сфере, военной сфере и межрегиональном сотрудничестве.

Утверждены соглашения, подписанные между правительством Азербайджана и правительством Узбекистана в сфере борьбы с незаконной миграцией, в промышленной сфере, военной сфере и межрегиональном сотрудничестве.

Как сообщает Report, соответствующие указы подписал президент Ильхам Алиев.

Отметим, что эти документы были подписаны 21 июня 2022 года в городе Ташкенте.

Кроме того, еще одним указом главы государства утверждено подписанное 20 июня 2022 года в Ташкенте “Соглашение о сотрудничестве в области архивного дела между Национальным архивным управлением Азербайджанской Республики и Агентством “Özarxiv” Республики Узбекистан”.