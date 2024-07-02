Президент утвердил четыре соглашения с Таджикистаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил четыре соглашения с Таджикистаном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил четыре соглашения с Таджикистаном.

Как сообщает Report, глава государства подписал указ об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области миграции".

Другими указами президент утвердил "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области технической защиты информации", "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере цифровой торговли" и "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности".

Отметим, соглашения были подписаны 23 мая по итогам встречи президентов Азербайджана и Таджикистана Ильхама Алиева и Эмомали Рахмона в Баку.