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Президент утвердил четыре соглашения с Таджикистаном

Президент утвердил четыре соглашения с Таджикистаном Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил четыре соглашения с Таджикистаном.
Внешняя политика
2 июля 2024 г. 15:53
Президент утвердил четыре соглашения с Таджикистаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил четыре соглашения с Таджикистаном.

Как сообщает Report, глава государства подписал указ об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области миграции".

Другими указами президент утвердил "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области технической защиты информации", "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере цифровой торговли" и "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности".

Отметим, соглашения были подписаны 23 мая по итогам встречи президентов Азербайджана и Таджикистана Ильхама Алиева и Эмомали Рахмона в Баку.

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