Президент: Уставной фонд Азербайджано-кыргызского фонда развития увеличен в 4 раза - до 100 млн долларов

Уставной фонд Азербайджано-кыргызского фонда развития увеличен в 4 раза - до 100 миллионов долларов.

Уставной фонд Азербайджано-кыргызского фонда развития увеличен в 4 раза - до 100 миллионов долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

"Сегодня также было подписано дополнение к Соглашению об уставном фонде Азербайджано-кыргызского фонда развития. Мы увеличили уставной фонд в 4 раза - с 25 миллионов до 100 миллионов долларов. И главная причина в том, что очень много заявок. Нам было доложено, что более 40 заявок поступило в фонд для реализации инвестиционных проектов в Кыргызстане", - подчеркнул глава государства, добавив, что 100 миллионов - это тоже не предел.