О нас

Президент: Установление судеб пропавших без вести также важно с точки зрения нормализации армяно-азербайджанских отношений

Президент: Установление судеб пропавших без вести также важно с точки зрения нормализации армяно-азербайджанских отношений Установление судеб пропавших без вести лиц также важно с точки зрения нормализации армяно-азербайджанских отношений, примирения. Сотрудничество в этой сфере может стать одной из эффективных мер по построению доверия.
Внешняя политика
18 сентября 2023 г. 13:52
Президент: Установление судеб пропавших без вести также важно с точки зрения нормализации армяно-азербайджанских отношений

Установление судеб пропавших без вести лиц также важно с точки зрения нормализации армяно-азербайджанских отношений, примирения. Сотрудничество в этой сфере может стать одной из эффективных мер по построению доверия.

Как сообщает Report, об этом отмечается в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам международной конференции на тему "Наращивание национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести".

"Вопрос лиц, пропавших без вести во время вооруженных конфликтов, является глобальной проблемой. Азербайджан предпринял серьезные шаги для повышения внимания к этому вопросу в международной плоскости. Наша страна каждые два года выдвигает резолюцию о пропавших без вести лицах на Генеральной Ассамблее ООН. Считаем, что есть необходимость в создании в системе ООН специального механизма, связанного с пропавшими без вести лицами", - подчеркивается в послании президента Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President: Determining fate of missing persons is important in terms of normalization of Armenian-Azerbaijani relations

Экслюзивные новости

Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
15 сентября 2023 г. 12:02
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
14 сентября 2023 г. 12:46
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
12 сентября 2023 г. 16:24
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi