Президент: установка погранично-пропускного пункта "Лачын" была обеспечена в рамках суверенных прав Азербайджана

Установка погранично-пропускного пункта "Лачын" на азербайджано-армянской границе была обеспечена в рамках суверенных прав Азербайджана и в соответствии со всеми международными правилами.

Установка погранично-пропускного пункта "Лачын" на азербайджано-армянской границе была обеспечена в рамках суверенных прав Азербайджана и в соответствии со всеми международными правилами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Глава государства подчеркнул, что целью является не ограничение движения, а, наоборот, обеспечение контроля, и через этот пункт уже осуществляется проезд.

В ходе телефонного разговора было отмечено, что права армянского населения, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана, будут обеспечены в рамках Конституции Азербайджана и международных документов, сторонницей которых выступает наша страна.