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Президент: установка погранично-пропускного пункта "Лачын" была обеспечена в рамках суверенных прав Азербайджана

Президент: установка погранично-пропускного пункта "Лачын" была обеспечена в рамках суверенных прав Азербайджана Установка погранично-пропускного пункта "Лачын" на азербайджано-армянской границе была обеспечена в рамках суверенных прав Азербайджана и в соответствии со всеми международными правилами.
Внешняя политика
1 мая 2023 г. 02:57
Президент: установка погранично-пропускного пункта Лачын была обеспечена в рамках суверенных прав Азербайджана

Установка погранично-пропускного пункта "Лачын" на азербайджано-армянской границе была обеспечена в рамках суверенных прав Азербайджана и в соответствии со всеми международными правилами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Глава государства подчеркнул, что целью является не ограничение движения, а, наоборот, обеспечение контроля, и через этот пункт уже осуществляется проезд.

В ходе телефонного разговора было отмечено, что права армянского населения, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана, будут обеспечены в рамках Конституции Азербайджана и международных документов, сторонницей которых выступает наша страна.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: “Laçın" sərhəd-buraxılış məntəqəsinin qurulması Azərbaycanın suveren hüquqları çərçivəsində təmin edilib”

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