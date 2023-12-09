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Президент: Уровень внешнего долга составляет менее 10% ВВП, на следующий год наша цель снизить этот показатель до 7%

Президент: Уровень внешнего долга составляет менее 10% ВВП, на следующий год наша цель снизить этот показатель до 7% Мы активно работали над снижением уровня внешнего долга и сейчас он составляет менее 10 процентов нашего ВВП. А на следующий год наша цель снизить этот показатель до 7 процентов ВВП. Это фактически демонстрирует устойчивость экономики Азербайджана.
Внешняя политика
9 декабря 2023 г. 10:11
Президент: Уровень внешнего долга составляет менее 10% ВВП, на следующий год наша цель снизить этот показатель до 7%

Мы активно работали над снижением уровня внешнего долга и сейчас он составляет менее 10 процентов нашего ВВП. А на следующий год наша цель снизить этот показатель до 7 процентов ВВП. Это фактически демонстрирует устойчивость экономики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews.

Выразив надежду, что в следующем году рост экономики будет выше, глава государства сказал: "Но в то же время эти цифры на самом деле не отражают на 100 процентов экономические показатели или уровень жизни людей. Мы знаем страны с очень низким экономическим ростом, но с очень развитой экономикой. Чем больше ВВП, тем сложнее прибавить в росте, особенно в сегодняшней геополитической ситуации, когда два наших соседа и двое из наших основных торговых партнеров - Россия и Иран - находятся под санкциями. Поэтому мы должны это учитывать. Но наша цель и наша стратегия до 2030 года основываются на наших собственных ресурсах, на наших собственных финансовых возможностях. А иностранные и местные инвестиции обозначают те сферы, которые обеспечат экономический рост в ближайшие годы".

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Версия на английском языке President: Foreign debt is below 10 percent of our GDP, the target for next year is 7 percent
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Xarici borcumuz ümumi daxili məhsulun 10 faizindən aşağıdır, növbəti il üçün hədəf 7 faizdir"

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