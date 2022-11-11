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Президент: Укрепление связей со странами ОТГ – один из приоритетов внешней политики Азербайджана

Президент: Укрепление связей со странами ОТГ – один из приоритетов внешней политики Азербайджана 10:03
Внешняя политика
11 ноября 2022 г. 10:17
Президент: Укрепление связей со странами ОТГ – один из приоритетов внешней политики Азербайджана

Укрепление связей со странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) во всех сферах - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 11 ноября во время выступления на IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде.

Глава государства отметил, что Азербайджан всегда вносил свой вклад в сплочение тюркского мира и впредь будет привержен принципам его единства.

"С Нахчыванского саммита в 2009 году наша организация прошла большой путь развития. Тюркский мир охватывает обширную географию, в которой проживает около 200 миллионов человек, и обладает огромным экономическим потенциалом, энергетическими ресурсами, транспортными путями и современными военными возможностями", - заявил президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что тюркский мир – это большая семья: "Мы должны и впредь проявлять взаимную поддержку и солидарность с учетом национальных интересов друг друга. Наряду с политикой, экономикой, торговлей, культурой, транспортом, энергетикой, цифровой траформацией, сельским хозяйством, туризмом, мы должны активизировать наше сотрудничество в таких областях, как безопасность, оборона, оборонная промышленность".

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Версия на английском языке President: ‘Strengthening relations with OTS countries is one of the main priorities of Azerbaijan's foreign policy’
Версия на азербайджанском языке Prezident: "TDT ölkələri ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioritetlərindəndir"

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