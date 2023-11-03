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Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана

Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана Укрепление отношений с тюркскими государствами является одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана.
Внешняя политика
3 ноября 2023 г. 10:45
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана

Укрепление отношений с тюркскими государствами является одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 3 ноября на Х Саммите Организации тюркских государств в Астане, проходящем под девизом "Тюркский век".

Подчеркнув, что фундаментом наших отношений являются этнические и культурные корни, язык, общее прошлое, глава государства заявил: "За период, прошедший после Нахчыванского саммита в 2009 году, наше сотрудничество в различных сферах было институционализировано, Организация тюркских государств прошла большой путь развития. Сегодня наша организация обладает политическим весом и авторитетом на международном уровне".

Отметив, что за последние два года он совершил 20 визитов в государства-члены и государства-наблюдатели Организации тюркских государств, президент Ильхам Алиев сказал, что руководители братских государств за этот период также много раз посещали Азербайджан.

Президент Азербайджана выразил признательность за поддержку в объявлении города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год.

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Версия на английском языке President Aliyev: Solidifying relations with Turkic states is among Azerbaijan’s top foreign policy priorities
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Türk dövlətləri ilə münasibətlərin möhkəmləndirilməsi Azərbaycan xarici siyasətinin əsas prioritetlərindən biridir”

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