Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана

Укрепление отношений с тюркскими государствами является одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана.

Укрепление отношений с тюркскими государствами является одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 3 ноября на Х Саммите Организации тюркских государств в Астане, проходящем под девизом "Тюркский век".

Подчеркнув, что фундаментом наших отношений являются этнические и культурные корни, язык, общее прошлое, глава государства заявил: "За период, прошедший после Нахчыванского саммита в 2009 году, наше сотрудничество в различных сферах было институционализировано, Организация тюркских государств прошла большой путь развития. Сегодня наша организация обладает политическим весом и авторитетом на международном уровне".

Отметив, что за последние два года он совершил 20 визитов в государства-члены и государства-наблюдатели Организации тюркских государств, президент Ильхам Алиев сказал, что руководители братских государств за этот период также много раз посещали Азербайджан.

Президент Азербайджана выразил признательность за поддержку в объявлении города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год.