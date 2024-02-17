О нас

Президент Украины поблагодарил Азербайджан за реализацию проектов по восстановлению Ирпеня

Президент Украины поблагодарил Азербайджан за реализацию проектов по восстановлению Ирпеня Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за реализацию проектов по восстановлению Ирпеня.
Внешняя политика
17 февраля 2024 г. 18:02
Президент Украины поблагодарил Азербайджан за реализацию проектов по восстановлению Ирпеня

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за реализацию проектов по восстановлению Ирпеня.

Как сообщает Report, об этом Зеленский написал на своей странице в соцсети "Х".

"Во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудили потенциальные совместные экономические проекты, а также двустороннее сотрудничество в области торговли, экономики, энергетики, гуманитарной помощи и других областях. Я благодарен президенту Алиеву за реализацию проектов по восстановлению Ирпеня", - говорится в публикации.

Президент Украины выразил уверенность, что отношения между странами будут только укрепляться.

17 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zelenski Ukrayna şəhəri ilə bağlı layihələrin həyata keçirilməsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

Экслюзивные новости

Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
16 февраля 2024 г. 13:57
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
15 февраля 2024 г. 16:48
Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению зеленой экономики
Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению "зеленой" экономики
14 февраля 2024 г. 12:41
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
13 февраля 2024 г. 17:29
Министерство: Уральские авиалинии не согласовывали рейс Жуковский-Баку
Министерство: "Уральские авиалинии" не согласовывали рейс Жуковский-Баку
12 февраля 2024 г. 18:18
В Узбекистане в этом году пройдут парламентские выборы
В Узбекистане в этом году пройдут парламентские выборы
12 февраля 2024 г. 12:43
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
10 февраля 2024 г. 12:38
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
9 февраля 2024 г. 18:54
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
9 февраля 2024 г. 15:04
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
8 февраля 2024 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi