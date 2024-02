Президент Украины поблагодарил Азербайджан за реализацию проектов по восстановлению Ирпеня

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за реализацию проектов по восстановлению Ирпеня.

Как сообщает Report, об этом Зеленский написал на своей странице в соцсети "Х".

"Во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудили потенциальные совместные экономические проекты, а также двустороннее сотрудничество в области торговли, экономики, энергетики, гуманитарной помощи и других областях. Я благодарен президенту Алиеву за реализацию проектов по восстановлению Ирпеня", - говорится в публикации.

Президент Украины выразил уверенность, что отношения между странами будут только укрепляться.

17 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Украины Владимиром Зеленским.