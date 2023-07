Президент Украины поблагодарил Азербайджан

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Азербайджан за предоставленную гуманитарную помощь.

Об этом передает Report со ссылкой на вечернее обращение украинского лидера.

"Азербайджан - гуманитарная помощь в области энергетики и разминирования. Спасибо!", - написал В.Зеленский.

Украинский президент также выразил признательность странам, оказавшим помощь военного, гуманитарного и финансового назначения, в числе которых Южная Корея, Швеция, Япония, Австралия, Канада, Великобритания, США, Германия.

Напомним, что Азербайджан выделил 7,6 млн долларов на оказание гуманитарной помощи Украине. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно документу, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда президента Азербайджана Министерству энергетики выделено 7,6 млн долларов США в манатном эквиваленте на закупку и поставку в Украину электрооборудования для оказания ей гуманитарной помощи.