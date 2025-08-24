Президент Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку своей страны

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Азербайджану за поддержку, оказанную его стране.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Азербайджану за поддержку, оказанную его стране.

Как передает Report , соответствующей публикацией украинский лидер поделился в соцсети X.

Он отметил, что высоко ценит поздравление президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Дня независимости, а также его уважение к Украине и украинскому народу.

"Уважаемый президент, Украина и Азербайджан всегда поддерживали суверенитет и территориальную целостность друг друга. Мы искренне благодарны дружественному Азербайджану за гуманитарную и другую помощь. С нетерпением ждем дальнейшего укрепления нашего стратегического партнерства на благо наших народов", - говорится в сообщении.