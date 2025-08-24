Президент Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку своей страны

О нас

Внешняя политика
24 августа 2025 г. 19:28
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Азербайджану за поддержку, оказанную его стране.

Как передает Report, соответствующей публикацией украинский лидер поделился в соцсети X.

Он отметил, что высоко ценит поздравление президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Дня независимости, а также его уважение к Украине и украинскому народу.

"Уважаемый президент, Украина и Азербайджан всегда поддерживали суверенитет и территориальную целостность друг друга. Мы искренне благодарны дружественному Азербайджану за гуманитарную и другую помощь. С нетерпением ждем дальнейшего укрепления нашего стратегического партнерства на благо наших народов", - говорится в сообщении.

Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezidenti ölkəsinə göstərilən dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

