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Президент Уганды: Движение неприсоединения и многополярность - сила мира в опасные времена

Президент Уганды: Движение неприсоединения и многополярность - сила мира в опасные времена Движение неприсоединения (ДН) и многополярность следует рассматривать не как угрозу Западу, а как силу мира в опасные времена
Внешняя политика
17 февраля 2024 г. 11:55
Президент Уганды: Движение неприсоединения и многополярность - сила мира в опасные времена

Движение неприсоединения (ДН) и многополярность следует рассматривать не как угрозу Западу, а как силу мира в опасные времена.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье президента Уганды, председателя Движения неприсоединения Йовери Мусевени, опубликованной в издании The Hill.

Он подчеркнул, что страны-члены ДН готовы сотрудничать со всеми во имя таких идеалов, как равенство, взаимные интересы и мирное сосуществование, которые изначально легли в основу создания этой организации.

По словам Мусевени, многие не верили в силу Движения неприсоединения и предполагали, что ему суждено повторить участь Берлинской стены: "Однако по мере углубления трещин между великими державами, когда некоторые провозглашают "холодную войну 2.0" между Западом и Китаем, Движение вновь приобретает актуальность".

"Сегодня организация также претерпела изменения. 120 стран-членов, в которых проживает более 4,6 миллиарда человек, образуют крупнейший блок стран в ООН. Начав с бедности, члены этой организации в настоящее время занимают различные позиции - от глобальных финансовых центров, технологических хабов и производственных мощностей до крупных экспортеров энергоресурсов. Этот великий союз человечества и разнообразия не должен быть понижен до уровня великого соперничества, что не соответствует его собственным интересам", - заявил он.

Угандийский лидер подчеркнул, что Движение неприсоединения - это благо для всего мира и не стоит рассматривать его позиции "антизападные".

"По мере роста глобальной напряженности, Движение неприсоединения может также использовать свой коллективный вес для реформирования глобальных институтов, чтобы они лучше справлялись с современными проблемами. Например, это касается Совета Безопасности ООН, в котором постоянные члены, обладающие правом вето, представляют собой страны- победители во Второй мировой войне и могут препятствовать эффективным действиям", - отметил председатель ДН.

Напомним, что 15-20 января текущего года в Кампале (Уганда) прошел 19-й саммит Движения неприсоединения, на котором председательство в организации перешло от Азербайджана к Уганде.

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Версия на азербайджанском языке Uqanda Prezidenti: Qoşulmama Hərəkatı və çoxqütblülük təhlükəli zamanlarda sülhün gücüdür
Версия на английском языке Uganda president: Non-Aligned Movement and multipolarity 'force of peace in dangerous times'

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