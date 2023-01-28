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Президент: У нас нет расхождений во мнении относительно дальнейшего развития египетско-азербайджанских связей

Президент: У нас нет расхождений во мнении относительно дальнейшего развития египетско-азербайджанских связей "Мы придаем очень большое значение вашему визиту. Уверен, что визит станет очень важным шагом для развития египетско-азербайджанских связей".
Внешняя политика
28 января 2023 г. 14:56
Президент: У нас нет расхождений во мнении относительно дальнейшего развития египетско-азербайджанских связей

"Мы придаем очень большое значение вашему визиту. Уверен, что визит станет очень важным шагом для развития египетско-азербайджанских связей".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с президентом Египта Абдулфаттахом ас-Сиси в расширенном составе.

Глава государства сказал: "Только что на нашей встрече один на один мы обсудили многие вопросы. У нас нет расхождений во мнении относительно дальнейшего развития египетско-азербайджанских связей. Имеются прекрасные возможности для сотрудничества во многих сферах. Убежден, что после визита мы реализуем достигнутые договоренности".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: We have no disagreements regarding future development of Egyptian-Azerbaijani relations
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Misir-Azərbaycan əlaqələrinin gələcək inkişafı ilə bağlı fikir ayrılığımız yoxdur"

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