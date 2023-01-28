Президент: У нас нет расхождений во мнении относительно дальнейшего развития египетско-азербайджанских связей

"Мы придаем очень большое значение вашему визиту. Уверен, что визит станет очень важным шагом для развития египетско-азербайджанских связей".

"Мы придаем очень большое значение вашему визиту. Уверен, что визит станет очень важным шагом для развития египетско-азербайджанских связей".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с президентом Египта Абдулфаттахом ас-Сиси в расширенном составе.

Глава государства сказал: "Только что на нашей встрече один на один мы обсудили многие вопросы. У нас нет расхождений во мнении относительно дальнейшего развития египетско-азербайджанских связей. Имеются прекрасные возможности для сотрудничества во многих сферах. Убежден, что после визита мы реализуем достигнутые договоренности".