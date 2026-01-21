Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Президент: У нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум

    Внешняя политика
    • 21 января, 2026
    • 02:45
    Президент: У нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум

    Мы увеличиваем добычу газа, сокращаем добычу нефти, но у нас есть планы по стабилизации добычи нефти.

    Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран на мероприятии под названием "Завтрак с руководством Азербайджана", проходящем в рамках ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе.

    Отметив, что говорить об этом пока рано, глава государства подчеркнул: "У нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум в Азербайджане, если разведочные проекты, проводимые международными энергетическими компаниями, принесут хорошие результаты".

    Ильхам Алиев Давосский экономический форум
    İlham Əliyev: Azərbaycanda ikinci mühüm neft bumu yaşaya biləcəyimizə dair çox haqlı ümidlərimiz var

