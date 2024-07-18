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Президент: У Азербайджана появится больше возможностей для поставок газа в другие европейские страны

Президент: У Азербайджана появится больше возможностей для поставок газа в другие европейские страны Восемь стран получают азербайджанский газ: это пять стран-членов Европейского Союза, включая Болгарию, Грецию, Италию, Венгрию и Румынию, две страны-кандидата – Грузия и Сербия, а также Турция.
Внешняя политика
18 июля 2024 г. 20:51
Президент: У Азербайджана появится больше возможностей для поставок газа в другие европейские страны

Восемь стран получают азербайджанский газ: это пять стран-членов Европейского Союза, включая Болгарию, Грецию, Италию, Венгрию и Румынию, две страны-кандидата – Грузия и Сербия, а также Турция.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на круглом столе на тему "Энергетика и связь", проведенного в рамках 4-го Саммита "Европейского политического сообщества" в Оксфорде.

Отметив, что вчера произошло важное событие на пути сотрудничества Словении и Азербайджана в газовой сфере, глава государства подчеркнул: "Надеюсь, в течение нескольких месяцев мы сможем выйти на словенский рынок. Теперь, после реализации европейских проектов интерконнекторов, у Азербайджана появится больше возможностей для поставок газа в другие европейские страны".

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Версия на английском языке President: There will be more opportunities for Azerbaijani gas to supply more European countries
Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycan qazının daha çox Avropa ölkəsinə ixrac edilməsi üçün əlavə imkanlar olacaq

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