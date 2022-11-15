Президент: У Азербайджана имеется платформа тесного сотрудничества с НАТО

У Азербайджана имеется платформа тесного сотрудничества с НАТО.

У Азербайджана имеется платформа тесного сотрудничества с НАТО.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время совместного заявления для прессы с президентом Албании Байрамом Бегаем.

"Мы долгие годы активно участвовали в операциях НАТО в Афганистане. Можно сказать, мы были в рядах первых не входящих в НАТО стран, которые примкнули к миротворческой миссии, и cтали одной из двух стран, покинувших Афганистан последними. Это показатель нашей ответственности. Албания же, как член НАТО, всегда оказывала большую поддержку связям НАТО и Азербайджана", - подчеркнул президент.