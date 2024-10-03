Президент Тюркской академии: Общий алфавит является основным средством укрепления связей между народами

Общий алфавит является основным средством укрепления связей между тюркскими народами.

Общий алфавит является основным средством укрепления связей между тюркскими народами.

Об этом Анкарскому бюро Report сообщил президент Тюркской академии профессор Шахин Мустафаев.

Он сказал, что общий алфавит поможет народам лучше понимать друг друга: "Поскольку корень тюркских языков одинаков, общий алфавит является успешным средством для понимания письменных текстов и литературы. Это расширяет и укрепляет связи между тюркскими народами".

Ш.Мустафаев заявил, что мнения о создании общего тюркского языка ошибочны: "Здесь речь не идет об общем тюркском языке. Потому что у каждого народа есть свой литературный язык, разговорный язык, все используют и будут использовать свой разговорный язык".