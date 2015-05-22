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    Гурбангулы Бердымухамедов выразил соболезнования президенту Азербайджана в связи с пожаром в Баку

    Президент Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с пожаром жилого здания в Баку, повлекшим многочисленные человеческие жертвы и увечья. Об этом сообщает Report со ссылкой на СМИ Туркменистана.

    Гурбангулы Бердымухамедов передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

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