Гурбангулы Бердымухамедов выразил соболезнования президенту Азербайджана в связи с пожаром в Баку

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с пожаром жилого здания в Баку, повлекшим многочисленные человеческие жертвы и увечья. Об этом сообщает Report со ссылкой на СМИ Туркменистана.

Гурбангулы Бердымухамедов передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.