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Президент Туркменистана встретился с главой МИД Азербайджана

Президент Туркменистана встретился с главой МИД Азербайджана Завершился визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Туркменистан
Внешняя политика
21 января 2021 г. 21:32
Президент Туркменистана встретился с главой МИД Азербайджана

Завершился визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Туркменистан.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, в рамках визита главами МИД обоих государств был подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана о совместной разведке и разработке водородных ресурсов Каспийского моря в Каспийском море.

В рамках визита Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял министра Джейхуна Байрамова.

Министр Джейхун Байрамов также встретился с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым тет-а-тет, а также в расширенном составе с участием делегаций.

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Версия на азербайджанском языке Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Ceyhun Bayramovla görüşüb

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