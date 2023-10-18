Президент Туркменистана: Придаем большое значение братским отношениям с Азербайджаном

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Имею честь направить мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня восстановления независимости Азербайджанской Республики.

Азербайджанская Республика достигла новых высот в социальной и экономической сфере, а также уверенно продолжает двигаться в направлении повышения своего авторитета на международной арене.

Мы придаем большое значение братским отношениям между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой. Выражаю готовность совместно с Вами и впредь прилагать всемерные усилия для вывода туркмено-азербайджанского сотрудничества на более высокий уровень.

Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья, счастья и благополучия, а братскому народу Азербайджана - мира, дальнейшего прогресса и процветания".