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Президент Туркменистана: Придаем большое значение братским отношениям с Азербайджаном

Президент Туркменистана: Придаем большое значение братским отношениям с Азербайджаном Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
18 октября 2023 г. 17:31
Президент Туркменистана: Придаем большое значение братским отношениям с Азербайджаном

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Имею честь направить мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня восстановления независимости Азербайджанской Республики.

Азербайджанская Республика достигла новых высот в социальной и экономической сфере, а также уверенно продолжает двигаться в направлении повышения своего авторитета на международной арене.

Мы придаем большое значение братским отношениям между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой. Выражаю готовность совместно с Вами и впредь прилагать всемерные усилия для вывода туркмено-азербайджанского сотрудничества на более высокий уровень.

Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья, счастья и благополучия, а братскому народу Азербайджана - мира, дальнейшего прогресса и процветания".

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Версия на английском языке President of Turkmenistan: 'We attach great importance to brotherly relations with Azerbaijan'
Версия на азербайджанском языке Türkmənistan Prezidenti: "Azərbaycanla qardaşlıq münasibətlərinə böyük əhəmiyyət veririk"

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