Президент Туркменистана поздравил Ильхама Алиева

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои сердечные поздравления и самые добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Сегодня под Вашим руководством Азербайджанская Республика уверенно идет по пути динамичного развития, добиваясь выдающихся успехов во всех областях жизни общества и последовательно укрепляя свой авторитет в мире.

Высоко оценивая нынешний уровень многопланового партнерства Туркменистана с Азербайджанской Республикой, хотелось бы особо отметить Ваше личное внимание и огромный вклад в развитие межгосударственных отношений.

С приятными впечатлениями вспоминаю недавнюю встречу с Вами в рамках Первого трехстороннего саммита глав государств Туркменистана-Азербайджана-Турции в Национальной туристической зоне "Аваза", в ходе которой вновь была подтверждена приверженность сторон неуклонному расширению и укреплению взаимодействия между нашими странами как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Убежден, что плодотворное сотрудничество между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой будет и далее успешно развиваться в лучших традициях дружбы и добрососедства на благо наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, а братскому народу Азербайджана – мира, дальнейшего прогресса и процветания".